В кинотеатрах Красноярска покажут «Бэтмена», несмотря на западные санкции

Фото: Warner Bros

Кадр из фильма «Бэтмен»

Из-за антироссийских санкций в стране запретили показ многих голливудских фильмов, в том числе нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Однако в кинотеатрах Красноярска блокбастер все-таки покажут, так как владельцам удалось договориться с дистрибьютором — компанией Warner Bros., пишет «МК в Красноярске».

По условиям лицензионных соглашений односторонний отказ правообладателя при отсутствии каких-либо нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Таким образом, лицензионные соглашения были частично исполнены кинотеатрами (в части рекламы фильма) и не были аннулированы в части публичного показа фильма, — гласит текст договора между кинотеатром и дистрибьютором.

В феврале 2022 года российские кинотеатры получили прокатное удостоверение на показ «Бэтмена». Warner Bros. сообщила о приостановке работы в России и запретила показывать блокбастер на территории страны. Однако текст соглашения между кинотеатром и дистрибьютором не предусматривает разрыв договора в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что иркутский кинотеатр New Cinema намерен потребовать у Голливуда денежную компенсацию в связи с убытками из-за отмены показа фильма «Бэтмен» в России. Сумма, которую заведение планирует получить, составляет $2,9 млн. По мнению прокатчика, компания Universal Pictures нарушила договор о сотрудничестве, в связи с чем кинотеатр потерял возможную многомиллионную прибыль.