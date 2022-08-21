В Кемерово заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО В СИЗО Кузбасса обвиняемые заблокировали в камере двух сотрудников учреждения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СИЗО-1 Кемерово обвиняемые заблокировали в одной из камер двух сотрудников учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН. В настоящее время ведутся переговоры.

В СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области и Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения, — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в настоящее время ведутся переговоры. Ситуацию в учреждении назвали контролируемой.

По данным пресс-службы, в числе заложников один мужчина и одна женщина.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Сомали завершили 30-часовую операцию по спасению людей из отеля в столице страны Могадишо. В результате были спасены 106 заложников. Отель захватили боевики из террористической группировки «Аш-Шабаб», близкой к «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация). При этом министр здравоохранения Сомали Али Хаджи сообщил, что в ходе операции погиб как минимум 21 человек.