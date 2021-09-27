В Казани вооружённый мужчина пытался войти в детсад

В Казани неизвестный мужчина с ружьём на плече пытался проникнуть в детский сад. По другим данным, он также пробовал войти и в школу. Сейчас его разыскивают правоохранители. Об этом сообщают местные СМИ.

Неизвестный мужчина в камуфляжной форме, на плече которого висел предмет, похожий на ружьё, пытался войти в детский сад № 366 на улице Литвинова. Об этом сообщает «Бизнеc Onlinе» со ссылкой на свой источник. По другим данным, речь идёт о садике № 326 «Светлячок». Именно родители его воспитанников сообщили полиции о подозрительном мужчине. Отмечается, что он ходил вокруг садика и дёргал калитку, после чего остановился возле забора, где его заметили дети. По данным телеканала «Татарстан 24», сейчас на месте работает Росгвардия и полиция. Мужчину ищут. Учащихся ближайших школ и колледжей просят не покидать помещения.

Официальные органы пока не сообщают о ЧП.

Накануне полиция приезжала в Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), где студент разослал своим сокурсникам сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в вузе.

20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по учащимся открыл студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 47 пострадали.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.