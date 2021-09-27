В Казани вооружённый мужчина пытался войти в детсад

В Казани неизвестный мужчина с ружьём на плече пытался проникнуть в детский сад. По другим данным, он также пробовал войти и в школу. Сейчас его разыскивают правоохранители. Об этом сообщают местные СМИ.
Неизвестный мужчина в камуфляжной форме, на плече которого висел предмет, похожий на ружьё,
Официальные органы пока не сообщают о ЧП.
Накануне полиция приезжала в Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), где студент разослал своим сокурсникам сообщение, в котором угрожал устроить стрельбу в вузе.
20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по учащимся открыл студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 47 пострадали.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.