В Казани сняли короткометражку о разбитой дороге

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани жители одного из ЖК сняли короткометражку о разбитой дороге, сообщает inkazan.ru . «150 метров позора», как озаглавили фильм, повествует о проблемах автомобилистов и пешеходов, связанных с дорогой. Действо происходит под минорную композицию и в чёрно-белом спектре цветов.

Башкирия

Уфимские психологи рассказали журналистам Mkset , как пандемия повлияла на эмоциональное состояние населения. Оказалось, что пациенты с тревожностью нашли большой повод для тревоги, социофобы начали оправдываться режимом самоизоляции, прокрастинаторы ещё больше «расслабились» на удалённой работе, а у ипохондриков появилось ещё больше возможностей найти у себя серьёзные заболевания.

Нижегородская область

Минздрав Нижегородской области заявил о повторном заражении медиков коронавирусом, пишет newsnn.ru . На текущий момент вирус диагностировали у 1097 человек.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удмуртия

В Ижевске жители пожаловались на слив мазута в местную реку. Как отмечают журналисты udm-info.ru , власти в ответ на официальный запрос заявили, что виновника найти не удалось. Однако местный общественник смог узнать, кому принадлежат бочки, загрязняющие реку, за несколько минут.

Ростовская область

В Ростовской области правозащитники пожаловались на издевательства над заключёнными в больнице ГУ ФСИН, пишет rostovgazeta.ru . Санитары не кормят пациентов и постоянно привязывают их к кроватям.

Приморье

Во Владивостоке неизвестный напал на режиссёра нового фильма по книге фантаста Сергея Лукьяненко, пишет vostokmedia.com . Сам писатель написал, как утешал режиссёра тем, что это отличный пиар для киноленты. «Лучше бы получилось, только если бы его расстреляли», — отметил Лукьяненко со смайликом в конце.

Омская область

В Иртыше на севере Омской области массово умирает рыба. Как пишет gorod55.ru , один из рыбаков отметил, что косяк полумёртвых лещей всплыл после прошедшего буксира-толкача с баржами. Роспотребнадзор отказал журналистам издания в установлении причин гибели рыбы, заявив, что у них нет прав на подачу заявления.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Оренбургская область

Более трети жителей Оренбургской области хотят переехать в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Как пишет 56orb.ru , ещё 43% респондентов заявили, что периодически думают об отъезде из родного региона. По словам опрошенных, их не устраивают зарплаты, отсутствие перспектив, плохая экология и климат.

Карелия

Стихийная свалка из просроченных продуктов образовалась в Петрозаводске недалеко от детского сада. Как сообщает karelinform.ru , на запах гниющих отходов сбегаются бездомные кошки, собаки и грызуны. Местные жители жалуются, что целлофановые пакеты постоянно сдувает ветром на территорию детсада.

Тюменская область

Тюменцы вынуждены покупать выписанные врачами антибиотики в аптеках других регионов. Как сообщает nashgorod.ru , в аптеках города заявляют, что препаратов нет даже на складах. Людям приходится ездить в ХМАО и Курганскую область или просить родственников из соседних городов отправить медикаменты по почте.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край

В тайге Хабаровского края в 14 районах на месте пожаров и вырубки деревьев начали восстанавливать лес. Как сообщает transsibinfo.com , в этом году работы проводили на площади 40,5 тысячи гектаров. До конца года объём лесовосстановления планируют перевыполнить на два процента.

Ставропольский край

Сброс в реку сточных вод спровоцировал оползень в Ставрополе. Как пишет newstracker.ru , местный житель заснял на видео аварийную ситуацию около реки Ташлы. По словам мужчины, в воздухе отчётливо ощущался запах сточных вод. По этой проблеме активисты обращались к мэру уже дважды: в 2018 и 2020 годах, однако никакой реакции не последовало.

Челябинская область

Сын кунашакского депутата отделался двумя годами поселения за смерть двоих человек в автомобильной аварии. Как пишет «Курс дела» , в прошлом году он насмерть сбил супругов, которые шли по обочине в селе Кунашак. У молодого человека зафиксированы неоднократные штрафы в ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.

ХМАО

Под Сургутом несколько дачных кооперативов, в которых проживают более тысячи человек, остались без света из-за упавшего дерева. Как пишет muksun.fm , дачникам самим пришлось выяснять причину аварии. Они отправили сигнал в аварийно-диспетчерскую службу.

Волгоградская область

В Волгограде чиновника оштрафовали за неторопливость. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , мужчина, работающий в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Волгограда, часто нарушал правила предоставления муниципальных услуг. Запросы от граждан, которые должны были обрабатываться за 14 дней, он обрабатывал несколько месяцев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге студенты УрФУ провели акцию против дистанта, пишет издание tagilcity.ru . Учащиеся установили арт-объект, критикующий удалённое обучение. По словам студентов, на дистанционке с ними происходит «оболванивание».

Ленинградская область

На Васильевском острове пенсионер открыл стрельбу из самодельного оружия, пишет newia.ru . В военкомате, где произошёл инцидент, никто не пострадал, а стрелявшего уже отправили в психиатрическую клинику.

Хакасия

В Туве обнаружили тело пропавшего жителя Абакана. Как сообщает newkhakasiya.online , тело мужчины нашли в багажнике автомобиля, перевернувшегося на 358-м километре трассы Абакан — Ак-Довурак.

Новосибирская область

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения медсестёр туберкулёзной больницы с детьми, пишет atas.info . Ранее в Сети появилось видео, где одна из медработниц таскает ребёнка за волосы. Во втором видео уже другая женщина замахивается на маленького пациента.