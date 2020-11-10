В Казани сняли короткометражку о разбитой дороге

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани жители одного из ЖК сняли короткометражку о разбитой дороге, сообщает inkazan.ru. «150 метров позора», как озаглавили фильм, повествует о проблемах автомобилистов и пешеходов, связанных с дорогой. Действо происходит под минорную композицию и в чёрно-белом спектре цветов.
Башкирия
Уфимские психологи рассказали журналистам Mkset, как пандемия повлияла на эмоциональное состояние населения. Оказалось, что пациенты с тревожностью нашли большой повод для тревоги, социофобы начали оправдываться режимом самоизоляции, прокрастинаторы ещё больше «расслабились» на удалённой работе, а у ипохондриков появилось ещё больше возможностей найти у себя серьёзные заболевания.
Нижегородская область
Минздрав Нижегородской области заявил о повторном заражении медиков коронавирусом, пишет newsnn.ru. На текущий момент вирус диагностировали у 1097 человек.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Удмуртия
В Ижевске жители пожаловались на слив мазута в местную реку. Как отмечают журналисты udm-info.ru, власти в ответ на официальный запрос заявили, что виновника найти не удалось. Однако местный общественник смог узнать, кому принадлежат бочки, загрязняющие реку, за несколько минут.
Ростовская область
В Ростовской области правозащитники пожаловались на издевательства над заключёнными в больнице ГУ ФСИН, пишет rostovgazeta.ru. Санитары не кормят пациентов и постоянно привязывают их к кроватям.
Приморье
Во Владивостоке неизвестный напал на режиссёра нового фильма по книге фантаста Сергея Лукьяненко, пишет vostokmedia.com. Сам писатель написал, как утешал режиссёра тем, что это отличный пиар для киноленты. «Лучше бы получилось, только если бы его расстреляли», — отметил Лукьяненко со смайликом в конце.
Омская область
В Иртыше на севере Омской области массово умирает рыба. Как пишет gorod55.ru, один из рыбаков отметил, что косяк полумёртвых лещей всплыл после прошедшего буксира-толкача с баржами. Роспотребнадзор отказал журналистам издания в установлении причин гибели рыбы, заявив, что у них нет прав на подачу заявления.
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Оренбургская область
Более трети жителей Оренбургской области хотят переехать в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Как пишет 56orb.ru, ещё 43% респондентов заявили, что периодически думают об отъезде из родного региона. По словам опрошенных, их не устраивают зарплаты, отсутствие перспектив, плохая экология и климат.
Карелия
Стихийная свалка из просроченных продуктов образовалась в Петрозаводске недалеко от детского сада. Как сообщает karelinform.ru, на запах гниющих отходов сбегаются бездомные кошки, собаки и грызуны. Местные жители жалуются, что целлофановые пакеты постоянно сдувает ветром на территорию детсада.
Тюменская область
Тюменцы вынуждены покупать выписанные врачами антибиотики в аптеках других регионов. Как сообщает nashgorod.ru, в аптеках города заявляют, что препаратов нет даже на складах. Людям приходится ездить в ХМАО и Курганскую область или просить родственников из соседних городов отправить медикаменты по почте.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Хабаровский край
В тайге Хабаровского края в 14 районах на месте пожаров и вырубки деревьев начали восстанавливать лес. Как сообщает transsibinfo.com, в этом году работы проводили на площади 40,5 тысячи гектаров. До конца года объём лесовосстановления планируют перевыполнить на два процента.
Ставропольский край
Сброс в реку сточных вод спровоцировал оползень в Ставрополе. Как пишет newstracker.ru, местный житель заснял на видео аварийную ситуацию около реки Ташлы. По словам мужчины, в воздухе отчётливо ощущался запах сточных вод. По этой проблеме активисты обращались к мэру уже дважды: в 2018 и 2020 годах, однако никакой реакции не последовало.
Челябинская область
Сын кунашакского депутата отделался двумя годами поселения за смерть двоих человек в автомобильной аварии. Как пишет «Курс дела», в прошлом году он насмерть сбил супругов, которые шли по обочине в селе Кунашак. У молодого человека зафиксированы неоднократные штрафы в ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.
ХМАО
Под Сургутом несколько дачных кооперативов, в которых проживают более тысячи человек, остались без света из-за упавшего дерева. Как пишет muksun.fm, дачникам самим пришлось выяснять причину аварии. Они отправили сигнал в аварийно-диспетчерскую службу.
Волгоградская область
В Волгограде чиновника оштрафовали за неторопливость. Как сообщает издание novostivolgograda.ru, мужчина, работающий в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии Волгограда, часто нарушал правила предоставления муниципальных услуг. Запросы от граждан, которые должны были обрабатываться за 14 дней, он обрабатывал несколько месяцев.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Свердловская область
В Екатеринбурге студенты УрФУ провели акцию против дистанта, пишет издание tagilcity.ru. Учащиеся установили арт-объект, критикующий удалённое обучение. По словам студентов, на дистанционке с ними происходит «оболванивание».
Ленинградская область
На Васильевском острове пенсионер открыл стрельбу из самодельного оружия, пишет newia.ru. В военкомате, где произошёл инцидент, никто не пострадал, а стрелявшего уже отправили в психиатрическую клинику.
Хакасия
В Туве обнаружили тело пропавшего жителя Абакана. Как сообщает newkhakasiya.online, тело мужчины нашли в багажнике автомобиля, перевернувшегося на 358-м километре трассы Абакан — Ак-Довурак.
Новосибирская область
В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения медсестёр туберкулёзной больницы с детьми, пишет atas.info. Ранее в Сети появилось видео, где одна из медработниц таскает ребёнка за волосы. Во втором видео уже другая женщина замахивается на маленького пациента.