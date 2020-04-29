В Калуге вводится масочный режим из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/63e22fe6-89e2-11ea-ae25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательный масочный режим вводится в Калужской области в связи с распространением коронавируса. По состоянию на среду, 29 апреля, в регионе инфицированы 722 человека, 32 из них выздоровели и 12 умерли.

Впереди майские праздники. Многие будут решать свои бытовые вопросы, запланировали поездки на дачу. Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, принимаем дополнительные меры — вводим масочный режим, — написал в Telegram-канале врио главы региона Владислав Шапша.

Отмечается, что маски необходимо носить на улице, в общественных местах, транспорте. Кроме того, Шапша подчеркнул, что режим самоизоляции сохраняется.

Ранее обязательный масочный режим ввели в Приморье, в Чувашии, в Новосибирской и Ивановской областях, писал NEWS.ru.