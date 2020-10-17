В Калмыкии рассказали, отчего гибнет рыба в водохранилище Аршань-Зельмень

https://static.news.ru/photo/624b4d44-114f-11eb-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО КАЛМЫКИЯ/vk.com

Рыба в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии погибла из-за снижения уровня воды. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предварительной оценке, замор рыбы произошёл из-за недостатка кислорода из-за критического снижения уровня воды, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

В ведомстве отметили, что водоём, в котором сейчас гибнет рыба, всегда пополнялся талой и дождевой водой. В надзорном органе пообещали разобраться в вопросе и принять процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники прокуратуры и эксперты Росрыболовства выясняют причины загрязнения одного из притоков Авачи — источника питьевой воды для Петропавловска-Камчатского и Елизово. Вода в притоке стала мутно-зелёной, а дно ручья покрылось толстым слоем грязи. В Росрыболовстве полагают, что в загрязнении виноваты золотодобытчики, так как выше от них по течению ручей чистый.