Мужчина избил собаку в Калининграде и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Калининграде на видеокамеру попало жестокое обращение с домашним животным. Как передает Telegram-канал Amber Mash, мужчина избил собаку сожительницы во время ночной прогулки. На опубликованных кадрах видно, как мужчина на улице Аксакова пинает бульдога по голове и животу.

Крики скулящего животного услышали в соседних многоэтажках. Жители подобрали пострадавшего пса. Его отвезли в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали кровоизлияние в глаза, травму колена и гематомы. На издевавшегося над псом мужчину написали заявление в полицию.

Ранее в Забайкалье пожилые живодеры отделались штрафом за то, что привязали собаку к бамперу автомобиля и катались с ней по дороге. Против 67-летней женщины и ее сожителя возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей на двоих.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов считает, что жестокое обращение с животными должно караться реальными тюремными сроками до пяти лет. По его словам, административную ответственность необходимо оставить только при незначительных нарушениях, а если животное было искалечено, не должно быть никаких штрафов.