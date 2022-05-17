В исправительной колонии в Пензе случился крупный пожар

МЧС России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пензе произошёл пожар в общежитии в исправительной колонии № 4, эвакуировано 100 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

Отмечается, что из горящего здания эвакуировано более 100 человек. Причина возгорания пока неизвестна.

В исправительной колонии № 4 в населённом пункте Лесной городского округа Пенза горит общежитие для заключённых на площади порядка 250 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В марте в Пензе погибли два человека, ещё семь пострадали из-за взрыва на предприятии. Произошла разгерметизация ёмкости для хранения битума.

В мае этого года в Красноярском крае в частном доме из-за пожара погибли женщина и трёхлетний ребёнок. В момент трагедии глава семьи был на работе, а старший ребёнок был у дедушки.