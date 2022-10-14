В Иркутской области произошло землетрясение В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иркутской области в акватории озера Байкал утром 14 октября произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Сильный толчок ощутили жители Иркутска.

Озеро Байкал, Россия. 104 км к востоку от Иркутска. <...> 29 км к северо-западу от Бабушкина. <...> Местное время: 08:53 (03:53 мск). <...> Магнитуда 5,0, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, сильный толчок ощущался в Иркутске.

В МЧС по региону сообщили, что магнитуда землетрясения на озере Байкал составила 5,9. В Иркутске землетрясение ощущалось как 5, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3–5.

Главное управление МЧС по Иркутской области развернуло оперштаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване. Еще 142 человека пострадали. Эпицентр землетрясения располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Также стало известно, что один человек погиб в результате землетрясения на севере острова Суматра в Индонезии. Еще девять человек получили ранения. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,7. Эпицентр катаклизма находился в 37 километрах к северу от города Сиболга в провинции Западная Суматра.