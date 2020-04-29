В храмах Перми отключат свет за долги

Запланировано отключение электричества в нескольких православных храмах Перми из-за возникшей перед ресурсоснабжающей организацией задолженности.
По данным Пермэнергосбыта, общая сумма долга оставила около 470 тысяч рублей, отключение осуществят в ближайшие дни. В епархии региона подтвердили информацию. Секретарь епархии Андрей Литовка добавил, что задолженность может увеличиться за время действия режима самоизоляции, когда храмы посещают мало людей,
Как писал NEWS.ru ранее, в Москве до конца 2020 года введён запрет на отключение коммунальных услуг из-за задолженностей. Об этом 29 апреля журналистам рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
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