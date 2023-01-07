В Херсонской области обнаружен тайник диверсантов ВСУ с минами и патронами

Фото: t.me/police_kherson_press

В Скадовском муниципальном образовании Херсонской области силовики обнаружили тайник диверсантов Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. В схроне были обнаружены различные боеприпасы, в том числе мины и патроны.

Накануне полицейские, несшие службу в Скадовском МО, получили информацию о том, что в направлении с. Антоновка в поле находится тайник с вооружением. При проверке оперативники обнаружили закопанным деревянный ящик, в котором находились свыше 240 патронов для различного оружия, 6 мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, 2 выстрела для противотанкового гранатомета, самодельное взрывное устройство, а также иные элементы оружия и боеприпасов, — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют происхождение схрона. Кроме того, полиция продолжает плановую комплексную работу по изъятию оружия и боеприпасов на территории Херсонской области.

В конце декабря спецслужбы России обнаружили схрон диверсантов в ЛНР. На предназначение схрона указывал способ его закладки. В тайнике обнаружили противотанковую управляемую ракету (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1.