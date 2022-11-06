В Херсонской области 10 населенных пунктов остались без света после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка, совершенного украинскими ДРГ, без света остались более десяти населенных пунктов на территории Херсонской области. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя местных экстренных служб. Отмечается, что теракт привел к повреждению трех железобетонных опор высоковольтных линий электропередач.

В результате теракта на магистрали Берислав-Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Без света остались более десяти населенных пунктов области, — подчеркнул источник.

Собеседник агентства уточнил, что на месте в настоящий момент работают специалисты экстренных служб. Они ликвидируют последствия теракта.

Уточняется, что сам Херсон стал одним из обесточенных населенных пунктов в регионе.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области из HIMARS. Представитель экстренных служб сообщил, что всего было выпущено шесть ракет: пять из них сбили системы противовоздушной обороны, одна попала в шлюз ГЭС.

Позже представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев уточнил, что Каховская ГЭС не получила серьезных повреждений после удара ВСУ из американской РСЗО HIMARS.