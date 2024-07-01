В Хакасии многодетная мать зарезала мужа и осталась на свободе В Хакасии мать четверых детей зарезала мужа

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В Хакасии 30 июня женщина в ходе ссоры нанесла супругу один удар ножом в область сердца, передает издание 19RUS со ссылкой на Саяногорский городской суд. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд оставил женщину на свободе под запретом определенных действий. На это решение повлияло отсутствие у обвиняемой судимости, состояния ее здоровья, а также наличие на иждивении четырех малолетних детей.

Ранее в Новой Москве 45-летняя женщина одним ударом ножа убила своего сожителя. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Убийство произошло в квартире жилого дома в поселке Десеновское. Погибшему было 46 лет.

В начале мая в Слюдянском районе Иркутской области 47-летняя женщина убила сожителя и месяц держала его тело во дворе. Причиной стало оскорбление: 53-летний собутыльник плохо отозвался об ее отце. В полицию о трупе сообщили знакомые женщины, которые пришли к ней в гости и почувствовали трупный запах. Ее признали вменяемой и приговорили к шести годам лишения свободы.