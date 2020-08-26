В Хабаровском крае школу отремонтировали при помощи скотча

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Балтаси провели благоустройство одного из дворов перед приездом татарстанского чиновника, сообщает inkazan.ru. Однако почти сразу после его ухода с площадки, все новые скамейки и урны демонтировали и увезли.
Башкирия
В Белорецком районе Башкирии подросток зарезал своего 50-летнего собутыльника и ранил его сожительницу. Как пишет mkset.ru, после молодой человек вложил нож в руки убитого, позвал соседей и сбежал.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде неизвестный обстрелял маршрутку, пишет newsnn.ru. По словам очевидцев, всё стекло транспорта теперь в трещинах и не обвалилось на пассажиров только благодаря наружной рекламе.
Unsplash
Удмуртия
В Ижевске из-за пьяного водителя произошла массовая авария — столкнулись семь машин и мотоцикл, пишет udm-info.ru. В ДТП пострадали мотоциклист, 4-летний ребёнок и 15-летний подросток.
Ростовская область
Ростовский клуб Embargo Villa могут закрыть на три месяца. Как пишет rostovgazeta.ru, во время запрета на массовые мероприятия в нем прошел концерт рэпера Басты. Ещё одно подобное мероприятие планировали провести на этой неделе, но из-за скандала его отменили.
Приморье
На приморской трассе перевернулся автомобиль-призрак, пишет vostokmedia.com. Несколько местных жителей остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим, однако салон машины оказался пустым. Приехавшие медики также не нашли пострадавших ни в салоне, ни снаружи автомобиля.
Омская область
В омском магазине посетителям предложили использовать пакеты вместо масок. Как пишет gorod55.ru, тем, кто заходил в магазин без средств индивидуальной защиты, выдавали целлофановые мешки с дырками для ушей. На жалобы клиентов кассир отвечала, что при ней еще никто не задохнулся.
Оренбургская область
В Орске неизвестные написали фразу «Сжечь помойку» на здании городской администрации. Как пишет 56orb.ru, несколько лет назад фасад здания исписали фразами «Когда нажретесь?», и «Воры, лжецы, хватит уродовать город». Полиция до сих пор не нашла нарушителей.
Карелия
В общежитии училища Олимпийского резерва Карелии зафиксировали вспышку коронавируса. Как сообщает karelinform.ru, 23 человека были доставлены в больницу. По словам главы республики Артура Парфенчикова, общежитие и здание училища проходят дезинфекцию.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тюменская область
В Тюмени на пешеходном переходе сбили двух инвалидов, сообщает nashgorod.ru. Женщина-инвалид первой группы и мужчина в инвалидном кресле переходили дорогу, когда на них наехала машина. По словам женщины, которая находилась за рулем автомобиля, она не заметила пешеходов.
Хабаровский край
В Хабаровском районе к 1-му сентября школу отремонтировали при помощи скотча, сообщает transsibinfo.com. По словам проверяющих, в школе стены и полы находятся в плохом состоянии, нет одной рамы на окне, трубы перемотаны скотчем, а бачки туалетов разбиты. Примечательно, что администрация школы не хотела пускать проверяющих, ссылаясь на коронавирус.
Ставропольский край
В Ессентуках гражданские активисты принесли к дверям городской избирательной комиссии гроб с надписью «Выборы 2020». Как пишет newstracker.ru, так авторы акции символически похоронили честные выборы. Причиной перформанса стало то, что комиссия не допустила до выборов представителей партии «Новые люди», которую зарегистрировали в марте 2020 года.
Челябинская область
Врачи в Челябинской области не заметили у мужчины рак 4 стадии, хотя он регулярно проходил флюорографию. Как сообщается на портале «Курс дела», мужчина перенес туберкулез, поэтому просил врачей внимательно смотреть снимки. По словам семьи, нужного к себе отношения он так и не добился. Мужчина скончался после сильной продолжительной боли. Его жена собирается обратиться в суд.
ХМАО
Полиция в Сургуте задержала пьяного мужчину перевозившего своего ребёнка на мотоцикле. Как сообщает muksun.fm, за управление мотоциклом в состоянии опьянения мужчине грозит штраф и лишение прав минимум на 8 месяцев.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Волгоградская область
В Городищенском районе Волгоградской области подростки попали в ДТП. Два человека погибли, ещё двое доставлены в больницу, сообщает издание novostivolgograda.ru. 16-летнему водителю не хватило опыта, чтобы сориентироваться в дорожной обстановке, и автомобиль налетел на препятствие. Водитель и 14-летний пассажир погибли на месте. 17-летний и 14-летний пассажиры, которые также находились в машине, доставлены в больницу.
Свердловская область
Сотрудники уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Как сообщает издание tagilcity.ru, руководство предприятия пока на переговоры с рабочими не идет. Последний срок, к которому им обещали выплатить деньги — истек 21 августа.
Ленинградская область
Подростков чуть не унесло в Финский залив на угнанном судне. Как сообщается на портале newia.ru, вчера, 23 августа, два подростка в Санкт-Петербурге решили угнать шаланду, чтобы поплавать по реке Смоленке. Однако их судно начало уносить к Финскому заливу. Однако сотрудникам МЧС удалось остановить шаланду с помощью катера, очищающего дно реки.
Хакасия
Для больниц и школ Хакасии закупали продукты по завышенным ценам. Коррупционные схемы при закупке продуктов питания выявил контрольно-ревизионный отдел Минфина Хакасии, сообщает newkhakasiya.online. Объём неэффективно использованных средств по итогам первой серии проверок сотрудники отдела оценили в 550 тысяч рублей.
Новосибирская область
В Новосибирске такси врезалось в катафалк, пишет atas.info. Седан Hyundai Solaris врезался в ГАЗель похоронной службы. Ритуальный автомобиль с телом покойного внутри завершал маневр. В аварии никто не пострадал.