В Хабаровском крае школу отремонтировали при помощи скотча

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Балтаси провели благоустройство одного из дворов перед приездом татарстанского чиновника, сообщает inkazan.ru . Однако почти сразу после его ухода с площадки, все новые скамейки и урны демонтировали и увезли.

Башкирия

В Белорецком районе Башкирии подросток зарезал своего 50-летнего собутыльника и ранил его сожительницу. Как пишет mkset.ru , после молодой человек вложил нож в руки убитого, позвал соседей и сбежал.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде неизвестный обстрелял маршрутку, пишет newsnn.ru . По словам очевидцев, всё стекло транспорта теперь в трещинах и не обвалилось на пассажиров только благодаря наружной рекламе.

Unsplash

Удмуртия

В Ижевске из-за пьяного водителя произошла массовая авария — столкнулись семь машин и мотоцикл, пишет udm-info.ru . В ДТП пострадали мотоциклист, 4-летний ребёнок и 15-летний подросток.

Ростовская область

Ростовский клуб Embargo Villa могут закрыть на три месяца. Как пишет rostovgazeta.ru , во время запрета на массовые мероприятия в нем прошел концерт рэпера Басты. Ещё одно подобное мероприятие планировали провести на этой неделе, но из-за скандала его отменили.

Приморье

На приморской трассе перевернулся автомобиль-призрак, пишет vostokmedia.com . Несколько местных жителей остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим, однако салон машины оказался пустым. Приехавшие медики также не нашли пострадавших ни в салоне, ни снаружи автомобиля.

Омская область

В омском магазине посетителям предложили использовать пакеты вместо масок. Как пишет gorod55.ru , тем, кто заходил в магазин без средств индивидуальной защиты, выдавали целлофановые мешки с дырками для ушей. На жалобы клиентов кассир отвечала, что при ней еще никто не задохнулся.

Оренбургская область

В Орске неизвестные написали фразу «Сжечь помойку» на здании городской администрации. Как пишет 56orb.ru , несколько лет назад фасад здания исписали фразами «Когда нажретесь?», и «Воры, лжецы, хватит уродовать город». Полиция до сих пор не нашла нарушителей.

Карелия

В общежитии училища Олимпийского резерва Карелии зафиксировали вспышку коронавируса. Как сообщает karelinform.ru , 23 человека были доставлены в больницу. По словам главы республики Артура Парфенчикова, общежитие и здание училища проходят дезинфекцию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюмени на пешеходном переходе сбили двух инвалидов, сообщает nashgorod.ru . Женщина-инвалид первой группы и мужчина в инвалидном кресле переходили дорогу, когда на них наехала машина. По словам женщины, которая находилась за рулем автомобиля, она не заметила пешеходов.

Хабаровский край

В Хабаровском районе к 1-му сентября школу отремонтировали при помощи скотча, сообщает transsibinfo.com . По словам проверяющих, в школе стены и полы находятся в плохом состоянии, нет одной рамы на окне, трубы перемотаны скотчем, а бачки туалетов разбиты. Примечательно, что администрация школы не хотела пускать проверяющих, ссылаясь на коронавирус.

Ставропольский край

В Ессентуках гражданские активисты принесли к дверям городской избирательной комиссии гроб с надписью «Выборы 2020». Как пишет newstracker.ru , так авторы акции символически похоронили честные выборы. Причиной перформанса стало то, что комиссия не допустила до выборов представителей партии «Новые люди», которую зарегистрировали в марте 2020 года.

Челябинская область

Врачи в Челябинской области не заметили у мужчины рак 4 стадии, хотя он регулярно проходил флюорографию. Как сообщается на портале «Курс дела» , мужчина перенес туберкулез, поэтому просил врачей внимательно смотреть снимки. По словам семьи, нужного к себе отношения он так и не добился. Мужчина скончался после сильной продолжительной боли. Его жена собирается обратиться в суд.

ХМАО

Полиция в Сургуте задержала пьяного мужчину перевозившего своего ребёнка на мотоцикле. Как сообщает muksun.fm , за управление мотоциклом в состоянии опьянения мужчине грозит штраф и лишение прав минимум на 8 месяцев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

В Городищенском районе Волгоградской области подростки попали в ДТП. Два человека погибли, ещё двое доставлены в больницу, сообщает издание novostivolgograda.ru . 16-летнему водителю не хватило опыта, чтобы сориентироваться в дорожной обстановке, и автомобиль налетел на препятствие. Водитель и 14-летний пассажир погибли на месте. 17-летний и 14-летний пассажиры, которые также находились в машине, доставлены в больницу.

Свердловская область

Сотрудники уральского предприятия «Мариинский прииск» заявили о том, что собираются объявить забастовку из-за того, что им больше двух месяцев не выплачивают зарплату. Как сообщает издание tagilcity.ru , руководство предприятия пока на переговоры с рабочими не идет. Последний срок, к которому им обещали выплатить деньги — истек 21 августа.

Ленинградская область

Подростков чуть не унесло в Финский залив на угнанном судне. Как сообщается на портале newia.ru , вчера, 23 августа, два подростка в Санкт-Петербурге решили угнать шаланду, чтобы поплавать по реке Смоленке. Однако их судно начало уносить к Финскому заливу. Однако сотрудникам МЧС удалось остановить шаланду с помощью катера, очищающего дно реки.

Хакасия

Для больниц и школ Хакасии закупали продукты по завышенным ценам. Коррупционные схемы при закупке продуктов питания выявил контрольно-ревизионный отдел Минфина Хакасии, сообщает newkhakasiya.online . Объём неэффективно использованных средств по итогам первой серии проверок сотрудники отдела оценили в 550 тысяч рублей.

Новосибирская область