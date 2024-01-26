В Госдуме призвали брать пример с Якутии в работе с мигрантами Депутат ГД Водолацкий призвал работать с мигрантами в регионах по примеру Якутии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским губернаторам следует усилить меры контроля за мигрантами в своих регионах по примеру Якутии, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Депутат поддержал действия главы Якутии Айсена Николаева, который поручил жестко пресекать любые правонарушения для обеспечения общественного порядка в регионе после убийства местного жителя, совершенного уроженцем Таджикистана.

В ряде регионов происходят события криминального характера, связанные с прибывающими в субъекты РФ мигрантами, которые после работы остаются бесконтрольными и сами устанавливают свои порядки и законы. То, что делает глава Якутии Николаев — это правильное решение, потому что глава субъекта РФ отвечает за все происходящие процессы на своей территории, — заявил Водолацкий.

Депутат считает, что усиление мер контроля за иностранцами позволит снизить уровень преступности.

Необходимо уделять особое внимание этим тенденциям. Если каждый губернатор на своей территории четко и внятно даст команду силовым органам, работодателям, которые привозят мигрантов, чтобы они выполняли те или иные функции на своих предприятиях и организациях, будет порядок, контроль и меньше правонарушений, которые сегодня фиксируются в ряде субъектов РФ, — пояснил он.

Ранее Николаев призвал якутян не реагировать на призывы к участию в незаконных акциях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь, комментируя беспорядки в Якутии, заявил, что у россиян выработался иммунитет к провокациям. Представитель Кремля также похвалил работу правоохранителей.