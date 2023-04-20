Более 80 ставропольских гаишников попали под проверку из-за взяток 82 сотрудника ГИБДД Ставрополья заподозрены в махинациях с документами ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

82 сотрудника ГИБДД в Ставропольском крае попали под подозрение в махинациях с полисами ОСАГО, передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что с 2020 года сотрудники регистрационно-экзаменационных отделов регулярно получали от граждан одинаковые полисы ОСАГО, но при этом оформляли нужные документы на автомобили, хотя формально должны были отказывать.

Уточняется, что за два года зафиксировано более 600 подобных нарушений. Среди подозреваемых оказался замглавы городского МРЭО подполковник Влас Черноволенко. Кроме проверок непосредственно в Ставрополе, мероприятия по изучению документов прошли также в Пятигорске, Ессентуках, Будённовске, Невинномысске, Георгиевске, Михайловске и Советском городском округе.

Тем, кого признают виновными в таких нарушениях, грозит ответственность по статье о халатности. Что будет с владельцами автомобилей, которые были оформлены по недействительным сертификатам, пока неясно.

Ранее в Ессентуках задержали 24 полицейских, подозреваемых в получении взяток в особо крупном размере от местных предпринимателей. Силовиков обвинили в создании организованного преступного сообщества. 23 человека помещены в СИЗО на срок предварительного расследования, еще один отправлен под домашний арест.