В гараже арестованного на Урале борца с коррупцией нашли элитные авто E1.ru: в гараже арестованного за взятки Дьякова обнаружили элитные автомобили

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В гараже арестованного за взятки главы свердловского антикоррупционного управления полковника Андрея Дьякова обнаружили четыре люксовых автомобиля, сообщает издание E1.ru со ссылкой на источник. По его данным, все эти автомобили оформлены на третьих лиц.

Речь идет о матовом суперкаре Ferrari Roma с мощностью двигателя в 620 л. с., электрокаре Porsche Taycan, а также о кроссоверах BMW и Lexus. Как уточняет издание, страхователем автомобиля Ferrari, стоимость которого достигает 40 млн рублей, является фирма «Евразия». Предположительно, автомобиль взят в лизинг.

Porsche, как утверждает издание, оформлен на некоего Илью, тогда как Lexus оформлен на человека с фамилией Дьяков, но, по данным E1.ru, не на задержанного Алексея Дьякова. Также издание сообщает об обысках в квартирах семей и родственников Дьякова, которые проживают в элитном ЖК «Ривьера».

О задержании Дьякова сообщалось 21 мая. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. Авторы издания URA.RU писали, что задержание могло быть связано с обысками в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По данным издания, тогда была задержана бывшая невестка вице-спикера свердловского законодательного собрания Аркадия Чернецкого Анастасия.

23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Дьякова. В суде Дьяков назвал себя невиновным и заявил, что его оговорили и произошла «чудовищная ошибка». Полковник пробудет в СИЗО до 20 июля.