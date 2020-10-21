В Екатеринбурге изучат сообщение о массовом увольнении медработников

https://static.news.ru/photo/3549eb98-1433-11eb-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга приступило к проверке сведений о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы.

В горздраве отметили, что изучается сообщение местного портала E1.ru о том, что за время первой волны коронавируса из Центральной городской клинической больницы № 1 ушли около 80 работников, в основном медсёстры и санитарки. Кроме того, согласно данным СМИ, в последний месяц из терапевтического отделения уволились практически все врачи и заведующая. Причиной могли стать конфликты с руководством медучреждения.

Запросили информацию у больницы, — сообщили РИА Новости в пресс-службе горздрава.

Ранее NEWS.ru писал, что резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в регионах РФ спровоцировал катастрофическую ситуацию в работе службы скорой помощи. СМИ постоянно получают информацию от местных жителей о том, что в различных городах пациенты ждут приезда бригад от нескольких часов до нескольких суток.