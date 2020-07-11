В ДТП в Башкирии погибли три подростка

Пресс-служба СУ СКР по республике Башкирия сообщила о ДТП на автодороге Булгаково — Бекетово. В результате происшествия погибли три подростка.
По данным следствия, водителю транспортного средства, которому на момент аварии было 17 лет, не удалось справиться с управлением. Он врезался в металлическую опору электроосвещения.
В результате ДТП водитель и двое 16-летних пассажиров скончались на месте происшествия, —
цитируетсообщение «Интерфакс».
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину, по которой несовершеннолетний без водительского удостоверения был допущен к управлению транспортным средством.
Ранее NEWS.ru передавал, что в аварии на территории Ростовской области погибли пять человек. ДТП произошло на 67-м километре дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск.
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