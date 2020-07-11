В ДТП в Башкирии погибли три подростка

https://static.news.ru/photo/60584554-c376-11ea-bef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба СУ СКР по республике Башкирия сообщила о ДТП на автодороге Булгаково — Бекетово. В результате происшествия погибли три подростка.

По данным следствия, водителю транспортного средства, которому на момент аварии было 17 лет, не удалось справиться с управлением. Он врезался в металлическую опору электроосвещения.

В результате ДТП водитель и двое 16-летних пассажиров скончались на месте происшествия, — цитирует сообщение «Интерфакс».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину, по которой несовершеннолетний без водительского удостоверения был допущен к управлению транспортным средством.

Ранее NEWS.ru передавал, что в аварии на территории Ростовской области погибли пять человек. ДТП произошло на 67-м километре дороги Ростов-на-Дону — Волгодонск.