В ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе В ДНР задержали подозреваемого в подготовке нападения на администрацию Мариуполя

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

г. Мариуполь

В Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о безработном жителе поселка Каменск Викторе Зайцеве 1976 года рождения, неоднократно судимом и злоупотребляющем алкоголем.

Им планировалось совершение диверсионно-террористического акта в администрации города Мариуполя. При удачном результате на фоне бытового конфликта им также планировалась аналогичная акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей путем их подрыва двумя гранатами, — сказал Попов.

У подозреваемого изъяли взрывное устройство с поражающими элементами. Зайцев рассказал, что сотрудник СБУ обещал ему вознаграждение в размере 50 тысяч гривен (около $1350).

Ранее сотрудники Росгвардии задержали запорожца, который передавал информацию о военных и бронетехнике ВС РФ по указу куратора из СБУ. Мужчина признался в передаче Киеву данных о российских военных, об объектах гражданской структуры и обстановке в одном из населенных пунктов.