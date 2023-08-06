В детском лагере под Волгоградом утонул ребенок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В детском лагере имени Юрия Гагарина в Камышинском районе Волгоградской области утонул 14-летний подросток, сообщает портал V1.RU. Инцидент произошел в ночь на 6 августа, когда дети пошли купаться. Как рассказала журналистам замглавы районной администрации Татьяна Данилова, следственные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

Сейчас идут следственные мероприятия. Больше пока ничего не могу сказать, — рассказала чиновница.

По неподтвержденным данным издания, во время инцидента дети пытались звать на помощь вожатых, но те не поверили и не отреагировали своевременно. Позднее, как утверждается, родителям утонувшего мальчика позвонили из лагеря и сообщили, что их сын пропал.

Как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на представителя регионального управления СК РФ, тело ребенка обнаружили во время поисковых мероприятий.

Телесных повреждений нет, признаков криминального характера смерти не установлено, — отметили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что в аквапарке Ростова-на-Дону утонул четырехлетний ребенок. Он пробыл под водой несколько минут. Спасатели пытались откачать мальчика и делали ему непрямой массаж сердца, но привести ребенка в сознание не удалось.