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В Чечне с почестями похоронили обезглавившего учителя террориста

22:17, 06 декабря 2020 7 930
Фото: BAZA

Церемония похорон убившего учителя во Франции террориста Абдулаха Анзорова прошла в Урус-Мартановском районе Чечни.

Мероприятие прошло при участии 200 человек. При этом в село, где проходила церемония, пускали только местных жителей. Порядок охраняли 65 сотрудников полиции, передаёт Baza.

До этого в чеченском селе Шалажи появилась табличка с именем Анзорова. Таким образом местные жители «переименовали» одну из улиц в честь террориста.

Преступление произошло 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября состоялась национальная церемония прощания с Самюэлем Пати, писал NEWS.ru.

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