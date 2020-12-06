В Чечне с почестями похоронили обезглавившего учителя террориста

https://static.news.ru/photo/1e17b990-37fc-11eb-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: BAZA

Церемония похорон убившего учителя во Франции террориста Абдулаха Анзорова прошла в Урус-Мартановском районе Чечни.

Мероприятие прошло при участии 200 человек. При этом в село, где проходила церемония, пускали только местных жителей. Порядок охраняли 65 сотрудников полиции, передаёт Baza.

До этого в чеченском селе Шалажи появилась табличка с именем Анзорова. Таким образом местные жители «переименовали» одну из улиц в честь террориста.

Преступление произошло 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября состоялась национальная церемония прощания с Самюэлем Пати, писал NEWS.ru.