В Чебоксарах задержан напавший на 12-летнюю девочку мужчина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чебоксарах задержан 36-летний мужчина, напавший на 12-летнюю школьницу, сообщает СУ СК России по республике. По версии следствия, утром 9 декабря на крыльце лицея № 4 мужчина схватил девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной в Сети, видно, как мужчина подходит к ребенку и начинает хватать ее за куртку. Личность подозреваемого удалось установить в течение суток. Им оказался 36-летний житель города Чебоксары, его задержали. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Красноярске за совращение 10-летней девочки задержали 43-летнего местного жителя. Мужчина обманом заманил ребенка к себе домой, где показал девочке порнофильм и продемонстрировал свои половые органы. Узнав о случившемся, мать школьницы обратилась в полицию. Подозреваемого удалось в тот же день задержать в его квартире.

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