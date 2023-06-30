В российском регионе стали чаще умирать младенцы В Бурятии отмечен рост младенческой смертности и снижение рождаемости

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Согласно отчету Бурятстата о естественном движении населения республики в 2022 году, в регионе наметилась негативная демографическая тенденция, сообщает «МК в Бурятии». По информации издания, при росте младенческой смертности в республике идет снижение рождаемости.

Как указывает статистическое ведомство, в 2022 году в Бурятии родилось на 1095 человек меньше, чем годом ранее (на 9,1%), а умерло на 1557 человек больше (на 11,5%). При рождаемости в 10 904 человека смертность достигла показателя в 11 940 человек, естественная убыль населения составила 1036 человек (в 2021 году — 1498).

При этом, по данным статистики, в регионе в минувшем году умерли 52 ребенка в возрасте до одного года. Коэффициент младенческой смертности составил 4,6 новорожденных на 1000 родившихся и вырос по сравнению с 2021 годом на 7%.

В 2022 году в Бурятии появились на свет 97 двоен и одна тройня, добавили в Бурятстате.

Независимый эксперт-демограф Алексей Ракша ранее объяснил, что причиной снижения рождаемости в России является падение уровня доходов на душу населения. Он также предположил, что на ситуацию влияет и общая ситуация в экономике. По мнению эксперта, наиболее действенной мерой должны стать единоразовые выплаты крупных сумм — например, 1 млн рублей на второго ребенка и 1,5 млн — на третьего.