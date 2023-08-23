В Бурятии толпа подростков жестоко избила девушку

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В столице Бурятии Улан-Удэ группа подростков жестоко избила свою сверстницу, сообщает «КП — Иркутск». По информации издания, инцидент, произошедший возле одного из городских кафе, снял на видео очевидец, проверку произошедшего проводит прокуратура.

Как пишет издание, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как толпа неизвестных в темное время суток жестоко избивает девушку, пинает ее ногами по земле. По словам автора видео, подростки набросились на свою сверстницу по неизвестной причине. Судя по видеозаписи, в потасовке принимали участие не менее десяти человек, но непосредственно избиением девочки занимались четверо.

Видеозаписью инцидента заинтересовались в прокуратуре республики Бурятия, сообщает издание. После публикаций, появившихся в СМИ и соцсетях, ведомство организовало проверку.

Обстоятельства совершения неправомерного деяния устанавливаются, — рассказали в ведомстве.

Там пообещали дать оценку соблюдению требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, а при наличии оснований — принять меры прокурорского реагирования.

Ранее в Саранске 47-летний ранее судимый мужчина и его состоящий на учете в полиции 13-летний сын избили и ранили ножом 14-летнего подростка. Пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломом костей носа, резаной раной левой голени. Мужчину задержали.