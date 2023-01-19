Пожилую улан-удэнку посадили под домашний арест за насилие над полицейскими

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Улан-Удэ 76-летнюю Галину Костырину посадили под домашний арест за насилие над полицейскими, сообщает МК.RU. По информации издания, пенсионерка оказала сопротивление при допросе, из-за чего ей предъявили обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести двоим сотрудникам полиции и легкой тяжести — еще одному полицейскому.

Костырина рассказала, что она и ее подруга, живущие по советским паспортами и считающие себя гражданами СССР, несколько месяцев не могут получить пенсию — по этому вопросу они письменно жаловались на пенсионный фонд в МВД по Советскому району Улан-Удэ. Не дождавшись реакции из ОВД, женщины пошли в полицию сами.

В отделе, как утверждают правозащитники, силовики довели женщину до «невыносимого эмоционального напряжения» и спровоцировали на сопротивление при допросе. Костырина рассказала, что сотрудники полиции надевали на нее наручники, выкручивали руки и проводили личный досмотр, снимая часть процедуры на видео, которое потом было представлено суду.

Когда провели в комнату для допросов, стали забирать мои вещи, переписывать их, и я начала сопротивляться. Они двое начали выкручивать руки, а одна женщина снимать с меня одежду, поломали застежку на серебряной цепочке. Я, конечно, сопротивлялась, поэтому, наверное, мне вменили, что я применила насилие, — сказала пенсионерка.

После это женщина ночь провела в камере, объявив голодовку. Утром суд назначил ей штраф в две тысячи рублей, однако после заседания ее увезли в отделение СУ СКР по Советскому району, где она отказалась давать показания.

13 января к женщине пришли с обыском. В квартиру, по словам Костыриной, «ввалилось человек шесть, наверное, половина из которых были в полицейской форме», и заявили, что будут искать «советскую литературу». После этого, как рассказала пенсионерка, ее забрали в СИЗО, где сняли отпечатки пальцев и оставили женщину на ночь. Утром Костырину в наручниках повезли в Советский районный суд, который избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и восемь дней.

Ранее в Москве у пенсионера нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. У 61-летнего мужчины изъяли два пистолета, пистолет-пулемет и более 200 различных патронов. Оружие и боеприпасы хранились в гаражном боксе.