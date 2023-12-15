В Бурятии насмерть замерзли 12 человек За два месяца в Бурятии от холода скончались 12 человек

В Бурятии в ноябре и декабре от травм, связанных с холодом, скончались 12 человек, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу территориального Центра медицины катастроф. По данным врачей, еще семь жителей республики поступили в стационары с обморожениями различной степени тяжести.

С наступившими холодами есть большие риски получить обморожение. Холодные дни неприятны не только низкими температурами, но и риском получить опасные для жизни травмы, — подчеркнули в учреждении.

Медики напомнили основные правила, позволяющие избежать переохлаждения. Так, нельзя долго находиться на улице, нужно надевать комфортную и теплую одежду, не употреблять алкоголь. Также желательно иметь с собой термос с горячим чаем. Замерзающему человеку необходимо по возможности перейти в теплое помещение, например, в магазин или торговый центр. По приходе домой с холода можно согреться теплым питьем, а также укутаться в теплый плед или одеяло, посоветовали в Центре медицины катастроф.

Ранее терапевт Виктория Иванова напомнила о важности ношения зимой теплой и комфортной одежды, закрывающей поясницу, а также головного убора и обуви по погоде. Медик подчеркнула, что замерзшие ноги после улицы необходимо как можно быстрее согреть растираниями или в теплой ванне.