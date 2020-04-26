В Бурятии инфицированные COVID-19 врачи скрывали болезнь и заразили коллег

https://static.news.ru/photo/2182bc3c-87d1-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Фото: гб4.рф

Заражённые коронавирусом врачи городской больницы Улан-Удэ № 4 скрывали симптомы заболевания, из-за чего заразили многих коллег. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании оперативного штаба.

Были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином». Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка, — приводит слова руководителя региона пресс-служба правительства Бурятии.

Цыденов добавил, что одна из медсестер заразила мужа — водителя скорой помощи, из-за чего под угрозой оказался весь район. В целом по региону насчитывается 217 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Руководитель субъекта заявил, что правительство республики намерено ввести дополнительные ограничения и отменить планировавшиеся послабления.

Если ранее мы имели завозные случаи болезни, то сегодня — внутреннюю вспышку. Будем усиливать ограничительный режим: опять закрывать магазины. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры, чтобы не допустить разрастания инфекции, — сказал Цыденов.

Он уточнил, что такой режим будет действовать минимум до 30 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что весь персонал службы скорой помощи больницы № 4 в Улан-Удэ пришлось закрыть в обсерваторе из-за вспышки коронавируса в медучреждении. Как сообщили в республиканском Минздраве, число заражённых в Бурятии достигло 209.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.