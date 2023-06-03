На поле боя нужно выжить: чему учат отряды белгородской теробороны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подготовка теробороны в Белгородской области

Приграничные регионы России каждый день подвергаются атакам со стороны ВСУ. Вопрос о защите приграничных территорий встал остро после проникновения в Белгородскую область группы украинских диверсантов. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с ноября прошлого года в регионе действуют семь отрядов самообороны.

После заявления Гладкова свое предложение по защите границ выдвинул также глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его мнению, необходимо создать единую структуру для всех силовых ведомств, которые будут заниматься обороной приграничных территорий.

В теробороне служат как молодежь, так и старики. На данный момент у теробороны нет доступа к стрелковому оружию, стрельба практикуется только на полигоне, несмотря на это, ее служащие постоянно находятся в боевых зонах на границе, некоторые проходили курсы «Вагнера».

3 июня в Белгородской области прошли учения отрядов теробороны. На занятиях отрабатывали зачистку зданий, обучали тактической медицине, как работать группой во время выполнения боевой задачи. Многие участники захотели иметь доступ к настоящему оружию, чтобы в случае необходимости не только встать на защиту Родины, но и выжить на поле боя.

О том, как проходят тренировки отрядов территориальной обороны, чему учат и чем занимаются ополченцы на границе, — в репортаже NEWS.ru.