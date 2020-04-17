В Боткинскую больницу Петербурга доставили почти 140 врачей с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2e6384fa-80c8-11ea-9244-fa163e074e61_660.jpg Фото: spbpolbotkina/vk.com

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев сообщил о 138 новых пациентах. Все они являются медперсоналом с подозрением коронавирус.

Всего у нас 405 пациентов. Это люди с подозрением на коронавирус или уже с подтверждённым диагнозом. Из них 137 — это медицинские работники, — заявил Гусев.

По словам главврача, на сегодняшний день в реанимации находятся трое медиков с коронавирусом, информирует ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в столице военных медиков отправили бороться с коронавирусом в больницы. Об их выделении ранее перед президентом Владимиром Путиным ходатайствовал мэр столицы Сергей Собянин и получил согласие.