В больнице Ижевска зафиксировали 82 случая коронавируса

https://static.news.ru/photo/a9600eea-8a3b-11ea-85fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ижевской горбольнице №1 коронавирусной инфекцией заразились 82 человека, среди них есть и пациенты, и врачи. Как заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, все восемь летальных случаев от COVID-19 в регионе произошли именно в этом медучреждении.

Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там, — сообщил Бречалов в «ВКонтакте».

Губернатор обратился к жителям Удмуртии с просьбой воздержаться в майские праздники от встреч с родными и друзьями, и предупредил, что до 11 мая правоохранители в регионе будут работать в усиленном режиме.

Он также отметил, что с 1 мая в Удмуртии дозволены прогулки на велосипеде. Ранее Бречалов разрешил жителям региона на улице бегать и заниматься скандинавской ходьбой при соблюдении санитарных норм.

Как писал NEWS.ru, врачи неврологического отделения больницы в Люберцах написали жалобы в ФСБ, МВД и СКР на массовое заражение коронавирусом. Они просят провести проверку действий руководства учреждения, допустившего заражение сотрудников различных отделений больницы. Суть жалобы заключается в том, что пациенты с подозрением на коронавирус были помещены в непрофильное отделение — неврологии — и находились там до получения положительного анализа на инфекцию. Это повлекло за собой риски заражения не только для персонала больницы, но и для пациентов. Уже подтверждены 52 случая заражения сотрудников больницы.