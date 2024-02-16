В Башкирии осудили многодетную мать, убившую вилами спящего собутыльника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Башкирии вынес приговор многодетной матери из Аксинского района, которая насмерть заколола вилами своего гостя, сообщает Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на информацию суда Караидельского района республики. Женщина осуждена на девять лет колонии общего режима.

Как сообщает канал, инцидент произошел в сентябре прошлого года. 43-летняя мать троих детей, которых у нее ранее забрали органы опеки, распивала алкоголь со своим знакомым. Между ними возникла ссора, в результате которой мужчина ударил ее. Тогда хозяйка решила отомстить. Дождавшись, когда гость уснет, она взяла с улицы вилы и нанесла мужчине четыре удара: в голову, туловище, шею и ноги. После этого она несколько раз ударила его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Ранее суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест местную жительницу, обвиняемую в убийстве знакомого мужчины. В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что женщина совершила убийство 10 февраля, после чего труп мужчины пролежал в квартире три дня, а сама она все это время употребляла алкоголь.

Также сообщалось, что в Бурятии 13-летний подросток напоролся на вилы и проткнул затылок. Инструмент прошел вблизи с левым глазом. Пациента госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время подросток пришел в себя.