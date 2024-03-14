В Астраханской области нашли тайные тоннели Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли 14 огромных тоннелей

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Тайные тоннели в представлении ИИ

В Астраханской области под Чуркинским монастырем обнаружили огромные тоннели, сообщил ГТРК «Лотос» председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев. Всего было найдено 14 рукотворных построек. Самая большая из них имеет размеры станции метро — 10 метров в высоту и 78 метров в длину. Уточняется, что подземные полости не заполнены водой.

В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем. Они пустые, т.е. не заполнены водой, находятся на разных плоскостях, на 12-метровой глубине. Размер самой большой из них составляет 78 метров в длину и 10 метров в высоту, т.е. это размеры станции метро, — рассказал Соловьев.

Эксперты допускают, что в тоннелях могут находиться утерянные святыни. Раскопки начнутся уже весной этого года. К работе планируется привлечь специалистов Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили построить под Днепром подземный тоннель. Стоимость объекта может составить $1 млрд. Согласно планам властей Украины, тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под рекой Днепр и выходить на севере Троещины в Киеве.