В Анапе пожаловались на массовое нашествие пауков

https://static.news.ru/photo/c9db0a12-7d1f-11eb-9a90-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Жители популярного российского курорта Анапа начали жаловаться в социальных сетях на массовое нашествие пауков. Учёные связали это с потеплением.

Все покрыто паутиной: машины, кусты, деревья. Это страшно. Апокалипсис какой-то, — цитирует местную жительницу «Комсомольская правда».

Эксперты считают, что подобная ситуация может быть связана с потеплением — из-за него из яиц вылупилось много пауков. Тем не менее, несмотря на то что явление редкое, карантин в Анапе вводить не планируют.

Ранее представители пресс-службы Южного научного центра РАН сообщали, что на территории Ростовской области произошли изменения в составе фауны, которые привели к резкому увеличению численности змей и ядовитых пауков. Cтрадают от этого и другие южные районы России.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре о нашествии пауков-волков пожаловались жители и туристы в Сочи. Сообщалось о массовых случаях, когда пауки этого вида заползали в дома, пугая местных жителей. Энтомологи тогда напомнили, что этот вид пауков не представляет опасности для человека.