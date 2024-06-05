В Амурской области школьники унижали бездомных и заинтересовали полицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Благовещенске Амурской области группа детей в возрасте от девяти до 13 лет издевалась над бездомными и снимала это на видео, сообщает портал 2x2.su. Полиция уже установила всех участников съемки. Школьников поставят на учет в отделе по делам несоверешннолетних.

На опубликованных в Сети кадрах один из хулиганов бьет и унижает бездомную женщину, которая неактивно сопротивляется побоям. Он кидал в них хламом, а также на одном из роликов дал женщине бутылку, в которой, предположительно, была моча. Ребенок сказал женщине, что в емкости пиво и предложил понюхать. Когда женщина отказалась, он взял бутылку и вылил ее содержимое на бездомную. Девочки за кадром продолжали унижать людей.