В Алтайском крае снято ограничение на работу парикмахерских

https://static.news.ru/photo/4afae0cc-8a9b-11ea-ba14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Работа парикмахерских разрешена в Алтайском крае, соответствующие изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса внёс губернатор региона Виктор Томенко.

Парикмахерские смогут работать в том случае, если расположены в помещениях с открытым входом и обслуживают не более двух человек единовременно. Запрет на деятельность соляриев, бань, салонов красоты при этом сохраняется, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация на данный момент складывается в Калининградской области, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. С 12 мая в регионе вновь начинают работать торговые центры.