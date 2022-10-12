В Алтайском крае подросток выстрелил в голову 12-летнего брата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Славгороде в Алтайском крае 16-летний подросток выстрелил в голову своему 12-летнему брату из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. В результате произошедшего ребенка в экстренном порядке госпитализировали. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда по неосторожности.

По данным портала, несовершеннолетние гуляли во дворе своего дома в Славгороде с пневматическим оружием и стреляли по банкам. О том, каким образом оружие попало в руки детей, источники не сообщают. В результате неосторожного выстрела пуля попала в голову 12-летнему подростку, который являлся братом стрелявшего. Характер полученных травм оценивается как тяжелый.

Ранее Baza сообщила, что в Симферополе произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, в которой участвовал военнослужащий ВС РФ. В ходе конфликта ему прострелили ногу.

Отмечается, что инцидент произошел около ресторана «Джипстер» на проспекте Кирова. По данным портала, лейтенант Вооруженных сил России из Тамбовской области отдыхал в заведении со своим другом. Выйдя на улицу, молодые люди повздорили с прохожими, в результате чего завязалась драка. Один из участников потасовки отобрал у военнослужащего табельный пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу.

Baza отмечает, что местные жители вызвали полицию. Шестерых участников драки сразу же задержали, а лейтенанта в экстренном порядке госпитализировали с ранением бедра. В настоящий момент следователи выясняют причины произошедшего.