В Альметьевске в Татарстане загорелся фасад торгового центра

https://static.news.ru/photo/97fa228c-c11b-11ea-bd08-fa163e074e61_660.jpg Фото: overhear_bugulma/vk.com

Фасад торгового центра «Панорама» горит в городе Альметьевске (Татарстане).

Сообщение о задымлении в торговом центре «Панорама» поступило в оперативные службы в 15:05. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову №2.

Горит фасад торгового центра «Панорама». Наблюдается плотное задымление, — цитирует сообщение экстренных служб ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент пожар локализован, идут работу по его ликвидации.Два звена газодымозащитной службы (ГДЗС) проверили помещения здания на скрытые очаги. Погибших и пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь возник в задней части здания владимирского театра драмы. Тушили пожар 13 спецмашин.