В Альметьевске в Татарстане загорелся фасад торгового центра

Фасад торгового центра «Панорама» горит в городе Альметьевске (Татарстане).
Сообщение о задымлении в торговом центре «Панорама» поступило в оперативные службы в 15:05. Силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому вызову №2.
Горит фасад торгового центра «Панорама». Наблюдается плотное задымление, —
цитируетсообщение экстренных служб ТАСС.
Отмечается, что в настоящий момент пожар локализован, идут работу по его ликвидации.Два звена газодымозащитной службы (ГДЗС) проверили помещения здания на скрытые очаги. Погибших и пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что огонь возник в задней части здания владимирского театра драмы. Тушили пожар 13 спецмашин.
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