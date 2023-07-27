В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону, сообщает следственное управление СК РФ по региону. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Точную причину его смерти должна установить назначенная судебно-медицинская экспертиза.

В следственный отдел <...> поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в городе Ростове-на-Дону<...>. Возбуждено уголовное дело, — отмечается в сообщении ведомства.

Дело открыли по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи выяснили, что 26 июля в аквапарк мальчика привели родители. Ребенок плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Медработники попытались реанимировать его, однако мальчик скончался.

Ранее сообщалось, что в деревне Лебедки в Смоленской области в аквапарке утонул пятилетний мальчик. Ребенок из Подмосковья отдыхал в аквапарке «Кико» вместе с отцом и близнецом-братом. Он резвился на батутах, но в какой-то момент сорвался в воду и начал тонуть. Ему попытались помочь отец и спасатель, но мальчик наглотался слишком много воды и захлебнулся.