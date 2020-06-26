В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

https://static.news.ru/photo/eedc5b18-b7e5-11ea-a62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Международный аэропорт "Платов"/facebook.com

Старший помощник руководителя следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна рейса Ростов-на Дону — Москва.

Пассажир в аэропорту Планов был снят с рейса из-за отказа надеть защитную маску. Он поднялся на борт и отказался исполнять требования капитана воздушного судна.

По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки, — цитирует Марковскую РИА Новости.

Представители транспортной полиции поднялись на борт сразу после обращения командира. Мужчина проигнорировал их требование покинуть самолёт. После этого на борт был вызван ОМОН. На данный момент устанавливаются все детали происшествия.

NEWS.ru писал ранее, что угрожавшего взорвать гранату пассажира сняли с рейса в Домодедово. Мужчина был доставлен в отделение полиции.