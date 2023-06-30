В аэропорту Пулково загорелся самолет Пассажирский самолет Emirate Airlines загорелся на территории аэропорта Пулково

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Пассажирский самолет загорелся на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

По имеющимся данным, лайнер принадлежит авиакомпании Emirates Airlines. Сообщается, что в момент подготовки к взлету загорелся один из двигателей самолета. В результате экипаж подал сигнал тревоги.

Лайнер должен был лететь в Дубай. В момент начала пожара на его борту уже находились пассажиры, их эвакуировали.

По технической причине рейс ЕК 176 Санкт-Петербург — Дубай был отбуксирован обратно на место стоянки. Согласно инструкции, вызван спасательно-аварийный расчет. Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания принимают все меры для сокращения времени задержки, — сообщили в пресс-службе Пулково.

Аэропорт временно не принимает рейсы на посадку.

Позднее задымление было ликвидировано, лайнер отбуксировали в терминал. Пассажиры ожидают замены рейса.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК, принадлежащий компании «Иркут». Возгорание произошло в четвертом двигателе судна. Самолет удалось потушить