В администрации Норильска опровергли отставку мэра

https://static.news.ru/photo/0d28673c-c7fa-11ea-95da-fa163e074e61_660.jpg Ринат Ахметчин Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Информация о том, что мэр Норильска Ринат Ахметчин якобы подал в отставку, появившаяся в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Об этом заявили в администрации города.

Глава не передавал заявление об отставке, — сказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Собеседник агентства добавил, что 17 июля в Норильске отмечается день города и Ахметчин принимает активное участие во многих мероприятиях.

Об отставке мэра некоторое время назад сообщил Telegram-канал «Борус» со ссылкой на его заместителя Андрея Агафонова. В качестве причины называлась критика статистики по коронавирусу.

Ранее Ахметчин заявил, что город не может справиться с ростом заболеваемости и ему требуется поддержка властей Красноярского края. По словам градоначальника, он обратился за помощью к губернатору региона Александру Уссу, попросив о помощи врачами и средним медперсоналом.

Как писал NEWS.ru, в июне в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не отреагировал должным образом на возникновение чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, он находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.