В Ачинске школьницу заставили ходить босиком из-за отсутствия «сменки»

Прокуратура города Ачинск в Красноярском крае проверяет информацию о школьнице, которую заставили разуться и ходить по учебному заведению без обуви из-за того, что ученица не принесла «сменку». Ведомство оценит действия работников школы на соответствие требованиям закона о соблюдении прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ачинская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о нарушении прав ребёнка, которого учитель заставила ходить без обуви в образовательном учреждении, — говорится в сообщении.

В ведомстве предварительно установили, что четвероклассница пришла в школу без сменной обуви, после чего педагог заставила её разуться и передвигаться по классу и школе босой. Правомерность действий работников школы, а также соответствие их законодательству о соблюдении прав детей оценят в ведомстве. При необходимости будут приняты меры.

Отмечается, что проверка инцидента находится на контроле прокуратуры края.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после жёсткого задержания школьницы полицейскими в Санкт-Петербурге. Девочка перешла дорогу в неположенном месте, после чего пятеро сотрудников ОВД скрутили её и пытались затолкать в машину на глазах у возмущённых прохожих. Родители школьницы обратились в прокуратуру, к делу подключился детский омбудсмен Санкт-Петербурга.