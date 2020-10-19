Ушла к подруге: жительница Приморья бросила детей одних на два дня

Жительница города Артём оставила без присмотра двух детей пяти и восьми лет на два дня.
Инспекторы по делам несовершеннолетних прибыли в квартиру после сообщения о том, что дети несколько дней находится без присмотра взрослых. Старший брат рассказал, что отец уехал во Владивосток по работе, а мать два дня назад ушла к подруге и не возвращалась. По его словам, утром он уходил в школу, а сестра оставалась одна.
В ходе проверки выяснилось, что 41-летняя мать в это время распивала алкоголь в компании приятелей. Отец в тот день решил не возвращаться в Артём и переночевать у родственников.
В настоящее время решение о дальнейшей судьбе семьи принимает комиссия по делам несовершеннолетних. Женщину отправили на реабилитацию в наркодсипансер. Мальчик и девочка находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними будут общаться психологи и педагоги,
Как писал NEWS.ru, ранее жительница Санкт-Петербурга обнаружила в подъезде дома на территории Василеостровского района брошенного младенца в коляске.