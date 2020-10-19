Ушла к подруге: жительница Приморья бросила детей одних на два дня

https://static.news.ru/photo/d2bab4aa-1205-11eb-b460-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница города Артём оставила без присмотра двух детей пяти и восьми лет на два дня.

Инспекторы по делам несовершеннолетних прибыли в квартиру после сообщения о том, что дети несколько дней находится без присмотра взрослых. Старший брат рассказал, что отец уехал во Владивосток по работе, а мать два дня назад ушла к подруге и не возвращалась. По его словам, утром он уходил в школу, а сестра оставалась одна.

В ходе проверки выяснилось, что 41-летняя мать в это время распивала алкоголь в компании приятелей. Отец в тот день решил не возвращаться в Артём и переночевать у родственников.

В настоящее время решение о дальнейшей судьбе семьи принимает комиссия по делам несовершеннолетних. Женщину отправили на реабилитацию в наркодсипансер. Мальчик и девочка находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними будут общаться психологи и педагоги, передаёт «Восток-Медиа».

Как писал NEWS.ru, ранее жительница Санкт-Петербурга обнаружила в подъезде дома на территории Василеостровского района брошенного младенца в коляске.