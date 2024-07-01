Ураган обрушил строительный кран в Петербурге

Фото: t.me/mchs_official

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео падения строительного крана в Невском районе Санкт-Петербурга из-за урагана. На присланных подписчиком кадрах видно, как кран опрокинулся на одной из городских строек.

В Невском районе города упал строительный кран, сообщают очевидцы. Судя по кадрам, из-за урагана, который обрушился на город, на одной из стоек опрокинулся кран, процесс заканчивается яркой вспышкой. О пострадавших на данный момент неизвестно, — говорится в публикации.

Специалисты МЧС подтвердили падение башенного крана на стройплощадке на проспекте Большевиков. Они уже выехали на место.

МЧС России в официальном Telegram-канале сообщило, что питерские спасатели ликвидируют последствия непогоды. Они выезжали на места 71 раз: 67 — на уборку деревьев, четырежды — для устранения падений слабозакрепленных металлоконструкций. Из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще один ребенок и женщина пострадали. Также повреждены 10 легковых авто.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу днем 1 июля выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в городе. В ведомстве отметили, что к вечеру ожидаются сильные ливни, град, грозы и усиление ветра до 27 м/с.