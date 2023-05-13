Упавший вертолет ранил женщину в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При падении вертолета в Клинцах Брянской области пострадала одна женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Повреждены пять домовладений, комиссия по оценке ущерба начала работу, как и оперативные службы.

Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор.

Как рассказали ТАСС в Центральной районной больнице, состояние раненой не критично. По предварительным данным, местная жительница получила ожоги.

Вертолет упал сегодня днем. Он загорелся в воздухе, после чего рухнул. В Сети опубликованы видеозаписи с моментом падения воздушного судна, на некоторых из них видно яркую вспышку, после которой вертолет загорается и резко теряет высоту. Экипаж погиб.

Также сегодня в Брянской области разбился истребитель Су-34. По данным Mash, его экипаж тоже не выжил. Затем Telegram-канал Baza сообщил, что спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем самолете в Стародубском районе Брянской области.