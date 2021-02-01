Умер учёный и ветеран Сталинградской битвы Загорулько

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Сталинградской битвы Максим Загорулько умер в возрасте 96 лет. Он скончался в Волгограде после продолжительной болезни.
Максим Матвеевич скончался во вторник утром после продолжительной болезни у себя дома, — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Загорулько прошёл всю Великую Отечественную войну, имеет много наград. После войны он стал учёным и основал в Волгограде первый классический университет. В последние годы жизни ветеран вёл активную общественную деятельность, руководил центром по изучению Сталинградской битвы. Также он является автором энциклопедии «Сталинградская битва».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Загорулько.
Как писал NEWS.ru, скончался поэт и прозаик, член Союза писателей Москвы и Союза художников России Виктор Коваль. Ему было 73 года. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал поэт Сергей Гандлевский. Он вместе с Ковалем и другими известными авторами был участником творческой группы «Альманах». Коваль родился в 1947 году. В молодые годы работал актёром, играл в кино. Окончил художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Также писатель иллюстрировал книги и журналы. Начал заниматься поэзией в начале 1970-х годов, входил в поэтическую группу «Альманах». Членами этого объединения, кроме указанных Коваля и Гандлевского, были Михаил Айзенберг, Лев Рубинштейн и не только.