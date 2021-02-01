Умер учёный и ветеран Сталинградской битвы Загорулько

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Все жители Дальнего Востока теперь могут совершать авиаперелёты по льготной программе, сообщила пресс-служба кабмина РФ со ссылкой на соответствующее постановление российского премьера Михаила Мишустина.

Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством, —...