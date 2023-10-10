Украинский беспилотник оставил Энергодар без воды Беспилотник ВСУ повредил трансформатор и оставил Энергодар без водоснабжения

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали Энергодар в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной». По его данным, повреждения получил трансформатор подстанции «Водозабор», в результате чего город остался без водоснабжения.

На подстанции «Водозабор» после атаки БПЛА поврежден трансформатор. Город остался без водоснабжения, — пишет канал.

Отдельные микрорайоны лишились электричества, их подключили к питанию по временной схеме. Коммунальные службы начнут восстановительные работы при первой возможности.

Ранее украинский беспилотник рухнул на территорию частного дома в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате начался пожар в придомовых постройках, огонь быстро потушили. Никто не пострадал.

Также дрон ВСУ попытался атаковать Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что российские системы ПВО своевременно отреагировали и сбили цель. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Тем временем Министерство обороны РФ доложило об уничтожении места сборки беспилотников ВСУ Punisher и «Фурия» в зоне проведения спепцоперации. В том числе были ликвидированы склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.