Украинская армия потеряла под Купянском несколько десятков солдат ВС РФ на Купянском направлении уничтожили 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Солдаты российской группировки «Запад» на Купянском направлении ликвидировали несколько десятков украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Также отечественные бойцы уничтожили минометные расчеты, бронетехнику производства США и беспилотные летательные аппараты.

Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата, — отметил Зыбинский.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы россияне ликвидировали самоходку Krab польского производства, САУ 2С1 «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета. Это произошло в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация произвела ракетно-бомбовые удары по пунктам размещения 14-й механизированной бригады в районе Петропавловки. Также в ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группы «Запад» отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка.

8 ноября Зыбинский сообщил, что российская артиллерия предотвратила четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении в районе Синьковки. По его словам, также завязалась контрбатарейная борьба, в ходе которой российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.

Чуть ранее он рассказал, что российская авиация на Купянском направлении ударила по пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих Вооруженных сил Украины. Также ВС России уничтожили артиллерию и минометный расчет ВСУ, за сутки Украина потеряла до 125 солдат.