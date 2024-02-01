Украинская армия обстреляла село под Грайвороном Гладков: армия Украины обстреляла село Мокрая Орловка

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередач. Под отключение попали абоненты нескольких улиц. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Гладков подчеркнул, что к настоящему моменту аварийные бригады пока не приступили к ликвидации последствий обстрела Мокрой Орловки. По его словам, специалисты восстановят подачу электричества после того, как Министерство обороны России согласует проведение работ.

Как сообщалось ранее, украинская армия также атаковала село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. По словам Гладкова, для нанесения удара применялись дроны-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал, однако был поврежден местный мемориал. В частном домовладении были выбиты окна, также пострадали линии газо- и электроснабжения.